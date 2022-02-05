وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين إنهاء الاحتلال

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى، رمطان لعمامرة، مع رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية، آخر تطورات القضية الفلسطينية، وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطينى من استرجاع حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.





جاء ذلك على هامش مشاركة لعمامرة فى أعمال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقى، التى انطلقت اليوم على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان - أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها فى تعزيز محورية القضية الفلسطينية فى سياق العمل العربى المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية، والتى لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطينى، مذكرا بالصدى الكبير الذى حققته الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر مؤخرا.

كما أشاد أشتية بالمقاربة التى طرحتها الجزائر فى سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية المساعى المبذولة حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة فى المسار التحضيرى وصولا للقمة.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، شكل هذا اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التى تحظى بها القضية الفلسطينية فى منظمة الاتحاد الأفريقى.