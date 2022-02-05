عاجل.. خروج شخص من بئر الطفل ريان يلوح بعلامة النصر

جدة - نرمين السيد - ووصلت منذ قليل سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبى خبير، بالإضافة إلى والدى الطفل المغربى ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط أول أمس الثلاثاء فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.