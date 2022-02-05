ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الجليدية فى النمسا إلى 9

جدة - نرمين السيد - وحذرت السلطات فى النمسا، اليوم السبت، من خطر "كبير" بحدوث انهيارات ثلجية فى غرب البلاد بعد مقتل تسعة أشخاص فى غضون 24 ساعة، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فى ثلاث حوادث منفصلة فى ولايتى فورارلبرغ وتيرول أمس الجمعة، من بينهم أربعة مواطنين سويديين ومرشدهم النمساوى لقوا مصرعهم فى انهيار جليدى بالقرب من الحدود النمساوية السويسرية.

وأبلغت سلطات تيرول، اليوم السبت، عن مقتل شخص بالقرب من قرية شميرن فى انهيار جليدى وفقد آخر.

وحذر المسؤولون المتزلجين الذين ينجذبون إلى جبال الألب من أن الهزات الطفيفة قد تؤدى إلى انهيار جليدى مميت.

وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت أمس، أن انهيارا جليديا على الحدود مع سويسرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقد خامس فى يوم خطير بشكل غير عادى فى جبال الألب شهد تساقط ثلوج كثيفة.

وفى السنوات الأخيرة، قتل حوالى 20 شخصا كل عام بسبب الانهيارات الثلجية فى النمسا.

وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا لأن جائحة فروس كورونا قللت من عدد المتزلجين.