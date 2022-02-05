عاجل.. طبيبة مغربية تفجر مفاجأة عن الحالة الصحية للطفل ريان

جدة - نرمين السيد - كشفت لمياء الصياد، المتخصصة بالطب الاستعجالى وطب الكوارث، عن الحالة الصحية للطفل المغربى ريان، مشيرة إلى أنه تعرض لإصابات مباشرة نتيجة السقوط فى البئر لمسافة كبيرة.





ونوهت المتخصصة المغربية إلى تعرض الطفل إياد أيضا لإصابات باطنية فى الكبد والطحال أو الرئة والدماغ نتيجة السقوط مباشرة بعد الوقوع. وأشار لمياء الصياد إلى أنهم يخشون عليه من حالة الجفاف نتيجة وجوده خمسة أيام فى البئر، حيث إن درجة الحرارة فى الأسفل كانت منخفضة ما أدى لانخفاض درجة حرارة الجسم ما يزيد من خطورة الإصابة. وأوضحت أن هناك احتمالات لإصابات فى المرحلة الأولية من السقوط، لكن بسبب تأخير عملية الإنقاذ، قد تتطور الإصابات، حيث يمكن أن يصمد الطفل دون طعام يمكن أن يستمر لمدة ستة أيام حسب الحالة البدنية للطفل.

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