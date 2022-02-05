الأمم المتحدة: تعيين الإسبانى لازارو ساينز رئيسا وقائدا عاما لليونيفيل بلبن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة تعيين اللواء الإسبانى أرولدو لازارو ساينز رئيساً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) وقائدا عاما لها، وذلك خلفا للواء الإيطالى ستيفانو ديل كول الذى سينتهى تفويضه قريبا.





وأكدت اليونيفيل أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اتخذ قرارا مساء أمس الجمعة بتعيين اللواء لازارو ساينز، معربا عن امتنانه للواء ديل كول على خدمته وقيادته النموذجية.

وأوضحت أن سيرة اللواء لازارو ساينز المهنية كبيرة ومتميزة فى الجيش الإسبانى، ويشغل حاليا منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن الشاملة، وخدم لازارو منذ عام 2000 فى مقر يوروفورس بفلورنسا، وفيلق الناتو السريع الانتشار بإسبانيا (فالنسيا)، كما خدم فى اللواء الإسبانى "جوزمان إل-بوينو" بقرطبة فى ثلاثة تكليفات: التكليف الأول، قائد اللواء، التكليف الثانى، قائد فوج؛ والثالث، رئيس الأركان.

ويتمتع اللواء لازارو ساينز بخبرة دولية واسعة وتم إيفاده إلى عدة عمليات حفظ السلام فى ثلاث جولات فى البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة (قوة الحماية) وحلف شمال الأطلسى (قوة تحقيق الاستقرار) والاتحاد الأوروبى (يوفور) على التوالى، وثلاث جولات إضافية فى اليونيفيل بصفته ضابط ارتباط فى الناقورة، ورئيس الأركان وقائد القطاع الشرقى.

وتخرج اللواء لازارو ساينز من الأكاديمية العسكرية العامة وكلية الأركان العامة للجيش الإسبانى فى إسبانيا، ولديه تدريب أكاديمى فى مجال الدبلوماسية والسلام والأمن، كما يتحدث اللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.