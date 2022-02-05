الصين تدعو المجتمع الدولى إلى التضامن والتفاهم لدحر جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصينى لى كه تشيانج خلال اجتماعه مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فى بكين، إنه "يتعين على المجتمع الدولى التمسك بالتضامن والتعاون فى مواجهة الجائحة"، مضيفا أنه "ينبغى أن يكون هناك المزيد من التفاهم والتسامح بين بعضنا البعض"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وتعهد لى بأن تواصل الحكومة الصينية دعم "الدور المهم" للمنظمة فى مكافحة الجائحة وحماية صحة الإنسان.

ودعا إلى تدعيم جعل اللقاحات "منفعة عامة عالمية" فى المتناول وبأسعار معقولة، وكذلك استخدام السبل العلمية والتكنولوجية فى تطوير أدوية فعالة للمساعدة على دحر الفيروس "فى أقرب وقت".

وأكد ضرورة بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستدام فى أثناء مكافحة الجائحة، وتعزيز تسهيل التجارة عبر الحدود، وضمان السلامة والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وكذلك تدعيم التعافى الاقتصادى العالمى على نحو مطرد وقوى، لافتا إلى أن الصين مستعدة للحفاظ على التعاون "الوثيق والودى" مع المنظمة.

وفيما رحب لى بحضور تيدروس حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى انطلقت أمس الجمعة فى بكين، أعرب عن تقديره لدعم المنظمة لدورة الألعاب.

من جهته، قال تيدروس إن المنظمة تتمسك بالمبدأ العلمى فى تتبع أصول الفيروس، وتعارض "تسييس" هذه العملية.

وأضاف تيدروس أن المنظمة "تقدر بشدة" الجهود المبذولة من الحكومة الصينية وشعبها فى مكافحة الجائحة، معربا عن أمله فى دفع المنظمة التعاون مع الصين "لتعزيز الحصول المتكافئ على اللقاحات، وزيادة نسب التطعيم ودحر الجائحة فى أقرب وقت".