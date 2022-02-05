نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل لعبة Grand Theft Auto إصدار 2022 لكافة نسخ لعبة GTA A الأصلية للهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل لعبة Grand Theft Auto لكافة النسخ الجديدة المتعددة من لعبة جراند ثفت أوتو . وخاصة بعد أن تم إطلاق التحديثات الخاصة بنسخ جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الرائعة بجانب نسخة لعبة . GTA Liberty City Stories كما تأتي النسخة ذات الشهرة الواسعة Grand Theft Auto: Vice city كافة تلك النسخة . قامت شركة Rockstar بتحديثات شاملة عليها كما أن كل نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 الجديدة . تتطلب بعض المواصفات لكي ما يتم تشغيل تلك النسخ علي هاتفك كذلك لكي ما يتم تشغيل أي نسخة منها بشكل صحيح . يجب أن تكون بشكل مضمون وذلك يتم عبر موقع الشركة أو أي متجر معتمد للشركة . واليوم عبر سطور المقال سنتعرف علي كيفية تشغيل GTA San Andreas للاندرويد . ولعبة فايس سيتي وليبرتي ستورز .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto بتحديثاتها الجديدة

عبر موقع الشركة Rockstar يتم التعرف علي ما تم من تحديثات متعددة علي النسخ المختلفة من لعبة GTA V الأصلية . ولكن يتم البحث بشكل مكثف بشكل يومي عن النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas . وذلك بسبب أن تلك النسخة بلغت قيمة مبيعاتها حتي الآن مليار دولار أمريكي كما أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . تمتاز بالعديد من الإضافات التي تميزها عن نسخة GTA Liberty City Stories . حيث تميزت جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس بتحديثها بكميات من الأسلحة ذات الطراز الجديد . كما تحتوي علي قاعدة طائرات كبيرة بنفس القاعدة الموجودة في ولاية نيفادا الأمريكية وبزيادة . مساحة اللعبة بمساحة 35 كيلو متر مربع لكي ما تجعل تجربة اللعبة بشكل أروع وذلك بربط ثلاثة ولايات أمريكية . بتلك المسافة بشبكة طرق متصلة ببعضها .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto عن طريق المتجر الرسمي المعتمد جوجل بلاي

عن طريق حسابك الخاص بالمتجر الرسمي يتم تسجيل الدخول لكي ما يتم بدء خطوات تشغيل GTA V APK للأندرويد . كما من خلال مربع البحث علي المتجر يتم تسجيل النسخة المرغوبة سواء نسخة GTA San Andreas للاندرويد . أو نسختي GTA Liberty City Stories ، Grand Theft Auto: Vice city . كذلك من الهام جداً قبل أن يتم تشغيل وتثبيت أي نسخة يجب دفع ثمنها الذي يقارب 35 ريال سعودي . لعبة GTA V يتم تثبيتها علي هاتفك عبر الضغط علي زر تثبيت الموجود اخل متجر جوجل بلاي . كما أذا كانت الرغبة في تثبيت أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 علي هواتف أيفون يكون من متجر أبل ستور .

كيف يتم تثبيت GTA Liberty City Stories عبر متجر أبل ستور

تعتبر نسخة جراند يفت أوتو فايس سيتي هي النسخة الأقدم التي صدرت من شركة روك ستار . كما أن GTA Liberty City Stories تتمتع بتقنية جرافيك عالي في نسختها المحدثة . كذلك لعبة GTA V الأصلية ليبرتي سيتي تم ترقيتها بتقنية ثلاثية الأبعاد تجعل تجربة لعبة أكثر واقعية . ولكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 ليبرتي سيتي علي هواتف أيفون يتم كالآتي :-

الاتصال بشبكة الأنترنت وتكون قوية للدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون .

يتم تسجيل اسم GTA Liberty City Stories في خانة البحث علي أبل ستور .

في خانة البحث علي أبل ستور . كما أن قيمة سعر جراند ثفت أوتو 5 ليبرتي ستورز ما يقرب من 30 ريال سعودي علي متجر أبل ستور .

يجب دفع ذلك الثمن ليتم البدء في تثبيت لعبة GTA V الأصلية ليبرتي ستورز .

بعد الخطوات السابقة يتم ضغط مربع التثبيت علي هاتف أيفون .

الخطوات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: Vice city من المتجر الرسمي

كما تم ذكره في النسخ السابقة Grand Theft Auto: San Andreas وأيضاً GTA Liberty City Stories . تتبع نفس الخطوات علي المتجر الرسمي المتوافق مع هاتفك بشرط ضروري جداً . وهو دفع قيمة سعر النسخة المعروض علي المتجر لكي ما يتم السماح بتثبيت النسخة علي هاتفك .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto لكافة النسخ المختلفة من اللعبة تم عرض التفاصيل التي يتم اتباعها عبر المتجر الرسمي . لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas وذلك بعد أن يتم دفع سعر اللعبة علي المتجر الرسمي جوجل بلاي و أبل ستور