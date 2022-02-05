أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية

طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنيةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة بـ18 غارة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ3 غارات منطقة البلق في مديرية الوادي، و3 غارات مديرية مدغل، وغارتين مديرية الجوبة، وغارتين مديرية رغوان بمأرب، وغارتين على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، وغارة على منطقة طخية في مديرية مجز وغارة على أبواب الحديد في مديرية باقم بصعدة، وغارة على مجازة الغربية في محور عسير.