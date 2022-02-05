مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا منذ أمس الجمعة

لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء انهيارات ثلجية وقعت في النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت.

وأشارت الوكالة نقلا عن الشرطة المحلية إلى أن ثلاثة انهيارات منفصلة وقعت في مقاطعتي فورارلبرغ (أقصى غرب) وتيرول (غرب) أودت بحياة ثمانية أشخاص، بينهم مواطنون سويديون ودليلهم النمساوي.

فيما قالت سلطات تيرول إن شخصا واحدا لقي مصرعه وفقد آخر جراء انهيار ثلجي في المنطقة، محذرة هواة التزلج في جبال الألب من خطورة تكرار مثل هذه الحوادث.