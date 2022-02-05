موسكو تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا إلى سبعة أيام اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المركز قوله "ستنطبق المتطلبات الجديدة فقط على أولئك الذين سيتم تأكيد تشخيصهم بعد 6 فبراير، وفى هذه الحالة سيُسمح لسكان موسكو بالتوقف عن الخضوع للعزل الذاتى بعد سبعة أيام من تاريخ ثبوت إصابتهم بكوفيد -19 إذا كان هناك لا توجد أعراض للمرض".

وتابع المركز أنه "قبل نهاية فترة العلاج التى تبلغ سبعة أيام، سيتم الاتصال بهم- المرضى - من قبل طبيب العيادة الخارجية، والذى، بعد استشارة صوتية، إما يغلق أو يمدد إجازته المرضية إذا ظهرت بعض أعراض المرض".

ومع ذلك، فإن أولئك الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل 6 فبراير سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، بعد فترة العزل التى تبلغ 14 يوما، سيتم الاتصال بهم من قبل طبيب من عيادتهم الخارجية، والذى سيغلق أو يمدد إجازتهم المرضية.