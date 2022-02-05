جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المركز قوله "ستنطبق المتطلبات الجديدة فقط على أولئك الذين سيتم تأكيد تشخيصهم بعد 6 فبراير، وفى هذه الحالة سيُسمح لسكان موسكو بالتوقف عن الخضوع للعزل الذاتى بعد سبعة أيام من تاريخ ثبوت إصابتهم بكوفيد -19 إذا كان هناك لا توجد أعراض للمرض".
وتابع المركز أنه "قبل نهاية فترة العلاج التى تبلغ سبعة أيام، سيتم الاتصال بهم- المرضى - من قبل طبيب العيادة الخارجية، والذى، بعد استشارة صوتية، إما يغلق أو يمدد إجازته المرضية إذا ظهرت بعض أعراض المرض".
ومع ذلك، فإن أولئك الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل 6 فبراير سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، بعد فترة العزل التى تبلغ 14 يوما، سيتم الاتصال بهم من قبل طبيب من عيادتهم الخارجية، والذى سيغلق أو يمدد إجازتهم المرضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا إلى سبعة أيام اعتبارا من الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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