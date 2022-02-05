أمين «الناتو» يبحث مع ماكرون وفون دير لاين الوضع على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، ينس شتولتنبيرج، اليوم السبت، أنه بحث هاتفيًا مع كل من الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الوضع على حدود أوكرانيا.





وكتب شتولتنبيرج -فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"- "كان من الجيد التحدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التعزيزات العسكرية الروسية فى أوكرانيا وحولها. إننى أثنى على التزامه الشخصى بنهج الناتو ثنائى المسار القائم على الردع الدفاع والحوار. وحدة الناتو أمر أساسى فى هذه اللحظة الحرجة". وفى تغريدة لاحقة، كتب أمين عام الناتو "أطلعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على استمرار التعزيزات العسكرية لروسيا وأعمالها المزعزعة للاستقرار فى أوكرانيا وحولها. من المهم الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبى فى الخطوات التالية، بما فى ذلك العقوبات المحتملة". يأتى ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفى موسكو نيتها شن أى هجوم.

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