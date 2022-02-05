عاجل.. وزير الخارجية المغربى: سنعلن تطورات وضع الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - يذكر أن فرق الإسعاف المغربية دخلت بعد ظهر السبت النفق الذى عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق فى بئر منذ الثلاثاء.
ورافق فريق طبى الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجرى العملية ومتى تنتهى.
وبذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حيا، علما أن الوضع الصحى للطفل غير معروف حتى الآن.
وينتظر والداه داخل سيارة إسعاف وضعت رهن إشارة الطفل على أمل إخراجه حيا.
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