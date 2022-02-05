عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

وتلقت الشرطة بلاغًا حوالى الساعة 11:50 مساءً (بالتوقيت المحلى) عن إطلاق نار فى مقهى للشيشة فى وسط بلاكسبرج، قُتل على إثره شخص فيما نُقل أربعة آخرون إلى المستشفى، من بينهم طالب بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ولم تنشر الشرطة أسماء الضحايا أو تحدد حجم الإصابات، كما لم يتضح حتى صباح السبت ما إذا كان قد تم اعتقال أى شخص وما هى الدوافع وراء الهجوم.
وأشارت السلطات إلى أنها تلاحق ما يصل إلى أربعة من المشتبه بهم.
وقالت إدارة شرطة بلاكسبرج فى بيان: "لا تزال هذه الحادثة تمثل قضية معقدة ومستمرة وتحولت إلى تحقيق فى جريمة قتل".
وبحسب الصحيفة، وقع الحادث بالقرب من الطرف الجنوبى الشرقى لحرم جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، التى كانت مسرحًا لواحدة من أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعية فى تاريخ الولايات المتحدة. ففى عام 2007، قتل طالب فى الجامعة 32 شخصًا، ثم قتل نفسه، فى حادث اعتُبر الأكثر دموية من بين حوادث إطلاق النار التى شهدتها المؤسسات التعليمية فى البلاد.
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