نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من توكلنا طريقة استعراض البطاقة الرقمية من سجل الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعراض سجل الأسرة الرقمي من توكلنا، نظرًا لقيام الكثير من المواطنين في السعودية بتوجيه سؤال الاستعلام عن سجل الأسر الرقمي من توكلنا فقد قام تطبيق توكلنا الأسبوع الماضي بالإجابة عن هذا التساؤل، وقد أوضح أنه يمكن للشخص أن يقوم بالاستعلام عن بطاقة سجل الأسرة الرقمية من خلال تطبيق توكلنا والحصول عليها بصورة ورقية من الأحوال المدنية إلكترونيًا من تطبيق توكلنا وإليكم الخطوات المحددة.

استعراض سجل الأسرة الرقمي من توكلنا

من أجل الحصول على النسخة الرقمية من سجل بطاقة الأسرة يجب تنفيذ الخطوات القادمة:

تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا وذلك من خلال بيانات الشخص المستعلم المسجلة في التطبيق مسبقًا.

بعد فتح الصفحة الرئيسية في توكلنا يجب البحث عن خدمة المحفظة الرقمية للنقر عليها.

ومن ثم يجب الانتقال لأمر سجل الأسرة من خلال قائمة الوثائق الشخصية المعروضة.

وفي النهاية اختيار زر بطاقة الأسرة الرقمية والضغط عليها حتى يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بها.

مع العلم أن وزارة الداخلية قد قامت مؤخرًا بتوفير نسخ إلكترونية من سجل الأسرة لكافة الأشخاص في السعودية على تطبيق أبشر أفراد من خلال خدمة سجل الأسرة الرقمي.

تطبيق توكلنا بالسعودية

مع بداية أزمة فيروس كورونا توصلت السعودية من خلال تعاون كبير بين عدة وزارات وجهات مختلفة بالسعودية من إنشاء وتوفير تطبيق توكلنا للسعوديين والمقيمين بالسعودية، حتى يكون وسيلة للجميع من أجل الإبقاء على إطلاع دائم بأخر أخبار فيروس كورونا في السعودية، وقد قام التطبيق بالفعل بالتسهيل على الأفراد من التعرف على التفاصيل الجديدة الخاصة بوزارة الصحة وفيروس كورونا.

ومع الوقت تم استخدام تطبيق توكلنا في عدة جهات أخرى فالآن لا يمكن الدخول للكثير من المؤسسات إلا بعد التسجيل في توكلنا وتسجيل الحالة الصحية للشخص بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، وساهم وبصورة كبيرة من منع انتشار فيروس كورونا في السعودية ووصوله لأعداد أكبر

وأيضًا ساعد كثيرًا مع العودة التدريجية للحياة في السعودية والسماح بالتقليل من الإجراءات الاحترازية، حتى أنه يساهم الآن في مساعدة المواطنين للوقاية من متحور أوميكرون الجديد، وبه تكون الحالة الصحية للشخص ولا يسمح له بالتواجد في أي مكان إلا إذا كانت الحالة الصحية له في توكلنا محصن.