نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المستقبل مصرف الراجحي ومعرفه اهم المميزات والشروط وكيفيه الحصول علي سياره في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المستقبل مصرف الراجحي من اهم خدمات المصرف الإلكترونية والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والذي تسال عنه المواطنين كثيرا. كما تم الإعلان عن الحساب عبر الصفحة الرسمية للمصرف عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض المنتجات التمويلية والعروض الحديثة بمناسبه بداية العام الجديد. والتي تناسب جميع المواطنين وتلبي جميع احتياجاتهم اليومية والشخصية. والتي من اهم هذه العروض والمنتجات عرض بطاقات الراجحي الحصرية في ومعرفه اهم مميزات العروض وكيفيه الحصول عليها بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض مازدا 2022 من الأهلي بالتعاون مع شركه الحاج حسين علي ومعرفه السيارات و الأقساط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الحساب بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه ومميزاته التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول عليه والادخار أيضا من خلاله للحصول علي سياره.

حساب المستقبل مصرف الراجحي

اعلن الراجحي عن عده خدمات إلكترونية من ضمنها الخدمة الأتية والتي تقدم بصيغه المضاربة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والذي يعتبر من اهم الحسابات الادخارية بالمصرف وكما يقوم أيضا العميل من خلاله بتحديد مبلغ شهري يتم استقطاعه تلقائيا عبر حسابه الجاري. بالإضافة إلي ذلك أيضا يتم احتساب الأرباح والقيم طبقا لمده ونوع الادخار الذي يقوم بتحديده المستفيد. كما يمكن للمستفيد أيضا الادخار بالحساب والحصول علي أي سياره تناسبه من خلال الحساب أيضا.

مميزات حساب المستقبل

كما اعلن المصرف أيضا عن اهم المميزات والخصائص التي يحصل عليها المستفيد عبر فتح الحساب. والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

معدلات الربح في الحساب تنافسيه وغير مسبوقه.

يتم الادخار تلقائيا في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل المستفيد.

يتم إدارة الحساب عبر تطبيق الراجحي في حساب الكتروني متكامل.

يمكن للمستفيد الغاء الحساب في أي وقت بدون رسوم.

عند عدم توافر المبلغ المستقطع يمكن للعميل إضافة رصيد عبر الحساب بتاريخ لاحق.

يتم تحديد أهداف ادخاريه ومرونه تحديد المدة بطريقه متوافقه مع الشريعة الإسلامية.

لا يوجد رسوم لإنشاء الحساب أو إلغاءه أيضا.

كيفيه الحصول علي حساب المستقبل

بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن الراجحي عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة وفتح حساب مستقبل الكترونيا وذلك عن طريق تطبيق الراجحي والذي يتم تحميله وتسجيل الدخول به والحصول علي الحساب في الصفحة الرئيسية.