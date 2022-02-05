نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف للزواج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد بعض الشروط التي تلزم للحصول على قرض من بنك التسليف ويريد الكثير معرفة هذه الشروط، حيث أن الإفراد الذين يرغبون بالزواج عادة ما يبحثوا عن قرض يساعدهم في إتمام الزواج مثل القرض الذي يكون بحوالي 60,000 ريال، يؤخذ من بنك التنمية ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنوضح لكم شروط بنك التسليف للزواج 1443 وجميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الأمر.

شروط بنك التسليف للزواج 1443

تستطيع أن تحصل على قرض الزواج والذي يكون قيمته 60 ألف ريال، وهذا إن كان المتقدم لا يمكنه دفع 1,000 ريال قسط شهري، وإليكم الشروط الخاصة بقرض الزواج من بنك التنمية وهي كالآتي:

ألا يكون عمر الشخص المحتاج للقرض اكبر من 70 عام، وعمر الكفيل لا يكون أكبر من 55 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري للشخص المقترض عن 12500 ريال.

الشخص المتقدم لأخذ قرض لابد أن تكون المرة الأولى له بالزواج ويتم استثناء هذا الشرط للأشخاص الذين توفيت زوجاتهم أو المطلقين لزوجاتهم قبل أن يدخل بها.

أن تكون الزوجة لديها جنسية سعودية أو على الأقل تحمل جنسية أي دولة من الدول التابعة عن التعاون الخليجي.

بالنسبة للزوجة التي ليس لديها أي من جنسيات دول التعاون أو حتى الجنسية السعودية فعليك أن تحصل على الموافقة من الجهات المعنية.

عدم مضي سنتين هجريتين على عقد الزواج.

التاريخ الذي يؤخذ به ويحتسب به المدة التي تخص عقد الزواج هو التاريخ الهجري.

وتحتسب المدة من وقت تقديم الطلب.

قرض الزواج

إن قرض الزواج خدمة إلكترونية متاحة من قبل بنك التنمية للأفراد الذين يريدون الزواج بهدف إعانتهم على هذا الأمر وتشجيعهم حتى يتزوجوا، وقد كان إجمالي الأشخاص المستخدمين لهذه القروض 1268895 مواطن، وهو يتقاطع مع الهدف الأول الاستراتيجي لبنك التنمية.

متطلبات التقديم للحصول على القرض الخاص بالزواج

إن بنك التنمية التابع للمملكة السعودية قد وضع بعض المتطلبات التي لابد منها حتى يستطيع أي شخص للتقديم على هذا القرض الخاص بالزواج، وحتى يتم إرفاقه عند الحاجة للتقديم على هذا القرض، وإليكم هذه المتطلبات وهي كالآتي: