Infinix Note 11 هاتف انفينكس الجديد | أهم المميزات والعيوب

Infinix Note 11 أحدث إصدارات شركة Infinix من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة ، حيث أطلقت الشركة مؤخراً مجموعة من الهواتف الجديدة ضمن عائلة الـNote وهم Infinix Note 11 ، Infinix Note 11s ، وأيضاً النسخة الأعلي Infinix Note 11 pro. كذلك تعتبر عائلة الـNote واحدة من أهم سلاسل الشركة في أسواق الهواتف الذكية ، وتشهد شعبية كبيرة بين عدد كبير من المستخدمين حول العالم مثل الإصدارات السابقة كـInfinix Note 10.

مواصفات هاتف Infinix Note 11 :

‌الهاتف يأتي بوزن يقدر بـ184 جراماً.‌

يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite في كل من ظهر الهاتف ، والإطار حول الجسم.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل إضافي خاص بكارت الميموري ، لإمكانية زيادة مساحة التخزين بالهاتف.

كما أن الهاتف متوفر مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة 393 بكسل لكل إنش.‌

تدعم شاشة الهاتف أبعاد العرض 20:9 ، تتيح استغلال مساحة واسعة من الهاتف للإستمتاع بالمشاهدة.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً خاصية Always On Display ، الخاصة بإظهار الاشعارات علي شاشة الهاتف وهو مغلق.‌

كذلك درجة السطوع تصل إلي حوالي 650 شمعة ، مع الاحتفاظ بمعدل التحديث 60 هيرتز.‌

يعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع دعم واجهة انفينكس الجديدة والخاصة XOS 10.‌

أما عن أداء الهاتف فيوجد بالهاتف معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G88 ، متوفر بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

يعمل المعالج أيضاً بنواتين Cortex-A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز ، بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 لكن بتردد أقل 1.8 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.‌

يتوفر من الهاتف نسختين فقط من سعة التخزين وهما كالآتي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

كاميرا هاتف Infinix Note 11 :

‌الكاميرا الأمامية بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل ، مع دعم التصوير بدقة 1080 ومعدل التقاط 30 إطار.‌

وبالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مع ثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالعزل وعمل البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً العدسة الأخيرة من نوع QVGA وتعمل كعدسة خاصة بالذكاء الاصطناعي AL LENS.

يوجد أسفل الكاميرات فلاش ليد رباعي ، مع دعم الـHDR , Panorama.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 2k بدقة 1440 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speaker ، مع أصوات واضحة وعالية.‌

كذلك يوجد مدخل 3.5 مللي خاص بإضافة سماعة الأذن.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

كما يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بالنسبة لوسائل الأمان : بصمة الهاتف تأتي في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجة.‌

أخيراً يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

كذلك مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 2.0 ، بدعم خاصية OTG.‌

أما عن الألوان المتاحة ، الهاتف متاح بثلاثة اختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، والأخضر.

سعر هاتف Infinix Note 11 :