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عمر شويل - جدة أوضحت الدراسات العلمية أن المصابين بفيروس كورونا من قبل يعمل جهازهم المناعي على تكوين أجسام مضادة للفيروس تكسب الشخص المعافى مناعة ضد العدوى مرة أخرى، ولكن كشفت التجارب الأخيرة أن هذه الأجسام لا تدوم طويلاً، وتستمر فقط لبضعة أشهر، ولهذا يجب أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعة المريض لفترة طويلة، والدفاع عن الجسم ضد متحورات الفيروس وأعراضه الشديدة.

نزلات البرد تساعد في تحسين المناعة ضد الإصابة بكوفيد-19

قام فريق البحث العلمي بألمانيا بإجراء دراسات على دور نزلات البرد في تحسين الجهاز المناعي، وتكوين أجسام مضادة ضد متحورات كورونا، ويرجع ذلك إلى تشابه بنية الفيروسات المسببة لنزلات البرد الشديدة مع فيروس كورونا مما ساعد ذلك على تنشيط الجهاز المناعي للمريض، ومهاجمة الفيروس عند انتشاره بالجسم، كما أكدت النتائج الأولية أن المناعة المتكونة من العدوى تتراجع بتقدم العمر، ولذلك يجب أخذ الجرعة الثالثة (التنشيطية) لكبار السن لتجنب المضاعفات الشديدة للفيروس، نزلات البرد لا تحمي من الفيروس بصورة نهائية، ومن المحتمل الإصابة بالعدوى بعد فترة لذلك يجب أخذ الجرعة التنشيطية لجميع الأعمار لإكتساب مناعة طويلة ضد الفيروس.

سبب ضعف الأجسام المضادة

الأجسام المضادة المتكونة لدى الشخص المعافى من الفيروس تستمر لفترة قصيرة لا تتخطى ستة أشهر، ويكون الشخص مُعرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى خلال هذه الفترة بسبب مشاكل في الجهاز المناعي أو عدم انتماء بعض الفيروسات المسببة لنزلات البرد إلى الفيروسات التاجية، وحتى الآن لا يوجد دليل واضح لوجود حماية من الإصابة للمعافين من نزلات البرد الشديدة.

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

نظراً لإرتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة يحب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي لتجنب الموجة الشديدة القادمة من الفيروس، وأضافت وزارة الصحة بضرورة أخذ الجرعة التنشيطية للقاح لدورها الفعال في مهاجمة الفيروس لفترة طويلة على عكس المناعة الناتجة بسبب الإصابة مسبقاً.

هل المتعافي من كورونا يحتاج للجرعة التنشيطية

أجابت وزارة الصحة السعودية على سؤال يعض المواطنين عن “ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية للمتعافي من فيروس كوفيد19؟ بنعم لأن المناعة المكتسبة من اللقاح تحمي من الإصابة الفيروس، وتهاجم المتحورات الجديدة للفيروس، وتساعد أيضا على تنشيط مناعة الجسم.