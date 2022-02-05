نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن Link الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام والتعرف على تلك النتائج التي قد تم بيانها فى جميع المحافظات العراقية أون لاين برقم الامتحاني والاسم الرباعي الخاص بالطالب، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

حرصاً من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي، بعدما تم تأكيد على تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني في شتى المحافظات العراقية، حيث قد تم الانتهاء من أعمال رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf بشكل سيصبح بإمكان الطلاب اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل باستخدام الحاسوب او الهاتف الخلوي فى جميع المحافظات العراقية بعد الإعلان عن تلك النتائج بالتأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى جميع التخصصات التي جاءت أمام طلاب كلية الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو طب الاسنان او كافة التخصصات التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات، لذا نتابع الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات الكشف عن تلك النتائج من المنزل اون لاين

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل رقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي

النقر على خانة عرض الدرجات على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

هذا و بامكانكم مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج فى صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج، بعدما تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة فى شتى المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعد الانتهاء من كافة أعمال رصد ومراجعة كافة البيانات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات