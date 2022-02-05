أقوي إشارة ضبط الأن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة مصر ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا 2022

يستعد منتخب مصر في المواجهة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية أمام نظيرة السنغال غداّ الأحد 6 فبرايرعلى الملعب الأولمبي ضمن دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، حيث فاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت على التراب الكاميروني في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير و فاز المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بضربات الجزاء، ويبحث عشاق كرة القدم عن قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، الذي سيضم منتخب مصر بقيادة محمد صلاح ومنتخب السنغال بقيادة ساديو ماني زميل فريق ليفربول، ونستعرض لكم في خلال الفقرات التالية القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 وموعد مباراة مصر ضد السنغال.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022

يشعر الشعب المصري بسعادة غامرة بتأهل فريقه لنهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على الكاميرون بركلات الترجيح الخميس عندما تصدى المدافع أبو جبل لركلتين متتاليتين ورُكلت الكرة من المرمى في الضربة الثالثة بالنسبة للكاميرون التي أمضت وقتًا طويلاً في البحث عن موعد المباراة ضد مصر فإن السنغال في نهاية البطولة وستتمكن من رؤية اللقاء وذلك بعد خسارة النهائي في 2017 يحاول المنتخب المصري الفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم الأحد في تمام الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب الساعة 9:00 صباحا في القاهرة والعاشرة صباحا في مكة المكرمة السعودية وقطر والساعة العاشرة صباحا في ضبا – أبوظبي، واليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة مصر ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا 2022

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة مصر ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا 2022

تردد قناة الجزائرية

تردد أفقي 11680

بمعدل ترميز 27500.

النبأ الليبية

قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11096 أفقي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

فوكس سبورت على قمر النايل سات

تردد القناة: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة تيلي تشاد

تردد القناة: 12015 أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات