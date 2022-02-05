عاجل.. خروج الطفل ريان من البئر والإسعاف تنقله (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود قوات الإنقاذ المغربية المستمرة منذ 5 أيام فى إنقاذ حياة الطفل المغربى ريان، والذى سقط فى بئر عمقها 60 مترًا يوم الثلاثاء الماضى، حيث تم إخراج الطفل وسط هتافات المئات من الحضور "الله أكبر .. الله أكبر".





هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط مساء الثلاثاء الماضى فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.

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