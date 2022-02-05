عاجل- صدمة كبيرة.. وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر

جدة - نرمين السيد - وكانت فضائية الغد ذكرت فى نبأ عاجل لها، أن الطفل المغربى ريان، توفى بعد نحو 5 أيام من سقوط فى البئر السحيقة.

وتمكنت قوات الإنقاذ المغربية، من إخراج الطفل ريان بعد سقوطه داخل بئر على عمق 35 مترا، وظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة.

وأفادت عدد من وسائل الإعلام المغربية، بأنه تم مد عدد من الأنابيب فى نفق أفقى تم حفره باليد، ودخول 3 عمال إنقاذ؛ للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان فى البئر قرب مدينة شفشاون شمالى المغرب.