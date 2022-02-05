عاجل- الطفل المغربى ريان خارج البئر السحيقة

جدة - نرمين السيد - وتمكنت قوات الإنقاذ المغربية، من إخراج الطفل ريان بعد سقوطه داخل بئر على عمق 35 مترا، وظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة. وأفادت عدد من وسائل الإعلام المغربية، بأنه تم مد عدد من الأنابيب فى نفق أفقى تم حفره باليد، ودخول 3 عمال إنقاذ؛ للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان فى البئر قرب مدينة شفشاون شمالى المغرب. ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر عمقها 35 مترا بالمغرب، أخطر مراحلها وهى الحفر الأفقى، بعد قضاء أكثر من 72 ساعة فى البئر، حيث شغلت قصة الطفل ريان أورام المغرب والعالم العربى، ولا تزال عملية إنقاذ الصغير مستمرة.

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