عاجل.. الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى فى بيان رسمى إن العاهل المغربى الملك محمد السادس قد اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء. وبذلك يكون الديوان الملكى المغربى قد أعلن وفاة الطفل ريان متأثرا بجراحه التى لحقت به بعد سقوطه فى البئر منذ خمسة أيام.

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