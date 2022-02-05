فيديوجراف.. أطفال سقطوا فى البئر قبل ريان

جدة - نرمين السيد - وقبل شهور سقط طفل عراقى فى بئر عميقة بكركوك قبل أن يتم إنقاذه سالما، وخلال 55 ساعة فشلت جهود إنقاذ طفل سورى سقط فى بئر بمنطقة إدلب.

وفى 2019 تم إنقاذ طفل سقط فى بئر ضيقة وعميقة شمال غربى الهند، الطفل بعمر سنة كان يلهو جوار أمه التى كانت تجمع الفاكهة قبل سقوطه.

وأيضا فى 2019 سقط طفل بعمر سنتين فى بئر بعمق 100 متر جنوب إسبانيا، لكن كل جهود الانتشال لم تنجح فى إنقاذ الطفل لعمق البئر الكبير.