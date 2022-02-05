مستشفى العريش العام يكرم فريق قسطرة القلب

جدة - نرمين السيد - كرم مستشفى العريش العام مساء اليوم السبت فريق القسطرة القلبية بمستشفى العريش العام، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على افتتاح وحدة القسطرة القلبية وتقديم خدماتها العلاجية بالمستشفى،





وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبحضور الدكتور أسامة سالم مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة. وقام الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى بتقديم الشهادات التقديرية إلى كل من الدكتور سعيد مرجان استشارى القسطرة القلبية، والدكتور محمد نوار أخصائى القسطرة القلبية بالمستشفى، ومحمود حسنى العدوى أخصائى تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى بالوحدة وكذلك الطاقم المعاون للأشعة وهم : عمرو عبد الواحد ويوسف أيوب وأحمد رفاعى. من جانبه، ذكر فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن القسطرة القلبية بمستشفى العريش العام استطاعت الانتهاء من قوائم الانتظار لجميع الحالات المرضية بالمحافظة، ونجاح أكثر من 2000 عملية ما بين قسطرة تشخصية وتداخلية وطرفية.

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