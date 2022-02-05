منيو كنتاكي جدة 2022

أعلنت سلسلة كنتاكي جدة بالسعودية عن منيو 2022 الذي يقدم العديد من الوجبات والسندوتشات الشهية التي تحظى بإعجاب جميع العملاء، وتتميز بمذاقها الرائع، وقد حرصت مطاعم كنتاكي بالمملكة على تقديم مجموعة مميزة من الوجبات الفردية والعائلية التي نالت شهرة واسعة في جميع فروع المطعم بكافة محافظات المملكة، وأتاحت سلسلة مطاعم كنتاكي بالسعودية خدمة التوصيل للمنازل، والطلب أونلاين من خلال الموقع الرسمي للمطعم بالسعودية أو عن طريق الرقم الموحد الخاص بها في ظل جهودها للحصول على رضا عملائها داخل المملكة.

منيو كنتاكي جدة الجديد 2022

تتميز وجبات كنتاكي بالمذاق الرائع الذي يختلف في طريقة تحضيره عن المطاعم الأخرى حيث يتم طهي الدجاج المقلي بطرق مختلفة بإستخدام نكهات كنتاكي الشهية كما وفرت سلسلة مطاعم كنتاكي بجدة مجموعة مميزة من الوجبات السريعة في المنيو الجديد بأسعار مميزة مثل:-

وجبة ايتي زنجر بسعر 27 ريال.

رويال ستربس و تشيكن حار أو بارد بسعر 10 ريال.

تشيكن فيليه كومبو بسعر 23 ريال.

باكت كنتاكي مع بوب كورن بسعر 27 ريال.

كرسبي ستربس بسعر 24 ريال.

دينر ميل السعر 24 ريال.

وجبة الأرز بقطع الدجاج الفيلية السعر 16 ريال.

منيو سندوتشات كنتاكي

يضم منيو كنتاكي العديد من ساندوتشات الدجاج الشهي مثل:-

بيج فيلر 15 ريال.

زنجر سوبريم 15 ريال.

بوكس ماستر بارد 15 ريال.

بيج فيلر حار 15 ريال.

بوكس ماستر حار 15 ريال.

تشيكن فيليه 13 ريال.

مايتي زنجر 17 ريال.

طلب كنتاكي جدة أون لاين

أعلنت مطاعم كنتاكي بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الطلب أون لاين من خلال الدخول على الموقع الرسمي لسلسلة المطاعم بالسعودية وإضافة الاوردر بسهولة:-

عليك الدخول على الموقع الإلكتروني لمطاعم كنتاكي السعودية.

قم باختيار الوجبة التي تريدها من المنيو وسجل طلبك.

يجب إدخال بياناتك المطلوبة في الموقع لإتمام خدمة الشراء.

أدخل عنوانك الشخصي في بيانات الطلب.

رقم كنتاكي الموحد بالسعودية

تعد مطاعم كنتاكي واحدة من أشهر المطاعم العالمية التي تمتلك ملايين الفروع حول العالم والوطن العربي، وتلقى إعجاب من الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية في جميع فروعها بمختلف المحافظات، ولذلك حرصت على إتاحة رقم موحد للعملاء للتواصل مع فروعها داخل المملكة وطلب الوجبة المفضلة، ويمكنكم التواصل مع فروع مطاعم كنتاكي بالمملكة من خلال الرقم 9200211.