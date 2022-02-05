نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السيارة عبر بنك الخليج بدولة الكويت شروط الحصول على القرض والمستندات المطلوبة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت جميع البنوك في الكويت فتحت التقديم على الحصول على قروض للمواطنين الكويتين من أجل يمكنهم شراء سيارة من أكثر من 52 فرع من البنوك المتعلقة بأخذ سلفية وشراء سيارة بها، فسنعرض لكم في خلال هذه المقالة أهم شروط الحصول على قرض لشراء سيارة من إحدى البنوك الخليج الموجودة في دولة الكويت .

بنك الخليج لشراء السيارة

قدم بنك الخليج خدمة شراء السيارة وذلك بموجب خصم 500 دينار كويتي، وهذه الخدمة الموجهة للمواطنين الكويتين حتى يوم 31 يناير 2021، وتنتهي هذه الخدمة وتصبح الفائدة أكثر من 500 دينار كويتي، حيث قدمت السيارات بأنواعها التي يقوم بها بنك الخليج بعروض شراء السيارات بالتقسيط المقدم من بنك الخليج، حيث عرض الخدمة على سيارة كيا فيرا هيونداي ميني كوبرنيسان فورد فيات.

شروط الحصول على شراء السيارة المقدمة من بنك الخليج

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها والذي يأخذها البنك من أجل ضمان كافة الحقوق، حتى لا بد عند التقديم على السيارة أن يتوافر في المواطن العديد من الشروط أهمها أن يكون كويتي الجنسية وليس صاحب أي جنسية أخرى وتتلخص الشروط فيما يلي: –

لا بد أن يقدم المواطن كافة الأوراق التي تثبت عمله والذي يتم الحصول على دخل بها.

ويوافق المواطن على إيداع جميع راتبه في البنك من أجل ضمان البنك لحقوقه.

يجب أن يوافق العميل أن يكمل جميع المستندات المطلوبة من أجل أن يتم الموافقة على الحصول على سيارة ودفع مبلغ رمزي كل شهر كقسط شهري.

إذا كنت مواطنًا كويتيًا ويبدأ راتبك من 300 دينار، أو مقيمًا ويبدأ راتبك من 300 دينار مع مكافأة نهاية الخدمة، يمكنك الحصول على قرض سيارة مستعملة من بنك الخليج إلكترونيًا من خلال الانتقال إلى موقع البنك، خاصة أن مبلغ التمويل يصل إلى 25 ألف دينار كويتي، هكذا يستفيد الكثير من الناس من خلال شراء ماركات سيارات راقية معروفة في جميع أنحاء العالم واستخدامها للسفر إلى العمل، خاصة إذا كانت بعيدة عن الوطن، ولجميع الأغراض المختلفة.

القروض الإسكانية من بنك الخليج الكويت

يلجأ الكثير من الناس إلى القروض العقارية المقدمة من بنك الخليج الكويتي لشراء منزل خاص، وكذلك لتجديد منزل خاص، أي لأغراض غير تجارية، وتفاصيل هذه القروض كالتالي: