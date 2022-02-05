انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل : التليفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد مجهودات كبيرة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان وإخراجه من البئر ، ونجحت بالفعل قوات الدفاع المدني المغربي

نجحت قوات الدفاع المدني المغربية في إخراج الطفل ريان من بئر “غياهب” بمنطقة تمروت الواقعة شمال غرب المملكة المغربية ، والذي سقط في بئر ضيق بعمق 32 متر ، منذ يوم الثلاثاء الماضي وظل الطفل ريان لمدة خمسة أيام في ظلام تام بدون طعام وشراب، وإستمر رجال الإنقاذ في محاولات كثيرة لإخراجة وحفر نفق بجوار البئر الذي يتواجد بمنطقة جبلية صعبة التضاريس ، الأمر الذي جعلهم يتعاملون بحذر شديد أثناء عملية الإنقاذ ، نظراً لضيق فتحة البئر وصعوبة إستخراج الطفل ، بالإضافة إلى التخوف الشديد ومن إنهيار الجدار المحيط بالبئر .

وتواجد بموقع الحفر عدد من المهندسين وعلماء الجيولوجيا والطوبغرافيين ، الذين قاموا بحفر حفرة أفقية بين الحفرة والبئر ، لإستخراج الطفل ريان .

وفاة الطفل ريان

بعد محاولات كبيرة ظلت لفترات طويلة لإخراج الطفل ريان ، ونقله لسيارة إسعاف مجهزه كانت تنتظر أمام البئر ، وعند خروج الطفل من البئر ، أعلنت السلطات المغربية عن وفاة الطفل مالك ، والذي كان يعاني من العديد من الكسور والجروح في الرقبة والعمود الفقري .

ونعرض عليكم بيان التليفزيون الرسمي المغربي عن وفاة الطفل ريان .