الجيش السوداني: قتلى وجرحى في صفوف بعثة (يوناميد) في الفاشر

أعلن الجيش السوداني عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف بعثة القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) ومسلحين من جماعة خارجة عن القانون حاولت السطو على مقر البعثة في الفاشر، غربي البلاد.

وقال بيان للقوات المسلحة السودانية إن عناصرها تمكنت من السيطرة على الوضع كما جرى نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري في الفاشر. وأضاف المصدر ذاته أن القوات المسلحة السودانية فتحت تحقيقا في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة أمن الولاية.

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