رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443

تعمل المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة على تقديم كل أوجه الدعم لجميع المواطنين المستحقين للدعم، حيث تقدم المملكة العديد من برامج الدعم للمواطنين هناك، مثل الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة ومنحة الملك سلمان وحساب المواطن، وكل أوجه الدعم هذه الهدف منها هو رفع الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خاصة من أصحاب الدخل المنخفض، ومؤخراً تم إقرار نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي سوف نقدم بعض المعلومات عنه من خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور، خاصة بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أسماء الحالات المستفيدة من هذا الضمان، ويمكن الاستعلام من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

ينقلك البرنامج إلى نافذة أخرى تطلب تسجيل دخولك عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور، كما يمكنك الدخول عن طريق الضغط على زر الدخول مع النفاذ الوطني الموحد.

قم باختيار خدمة الأفراد من قائمة الخدمات.

قم باختيار خدمة استقصاء بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تظهر لك نافذة جديدة أختر منها تفاصيل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي.

قم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية ثم رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك ثم رمز التحقق.

أنقر على عرض لكي يعرض لك البرنامج كل بيانات حسابك في الضمان الاجتماعي ومنها الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع من الصرف:-

حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي شروط استحقاق حالة الضمان كما بينت أيضاً الحد المانع من الصرف وفقاً لعدد أفراد الأسرة حسب الجدول التالي:-

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي الشهري الحد المانع للضمان الاجتماعي 1 1000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال سعودي 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي

آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور:-

يمكن احتساب معاش الضمان الاجتماعي من خلال الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة ويكون مساوي الدخل الشهري بعد أن يتم خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب.