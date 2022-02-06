نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الدخول على برنامج ريف والاستعلام عن الدعم عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف www.reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج ريف، نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بدعم الريف، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة والمستحقين لدعم الريف، وهذا تزامنا مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على العديد من المناطق في المملكة، وهذا بعدما أعلن الحساب الرسمي الخاص بدعم الريف عن المحاصيل الشتوية التي تنتج وتسقى من مياه الأمطار التي أسمتها (المحاصيل البعلية) المدعومة، وهذا عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

ما هي المحاصيل البعلية المدعومة من قبل برنامج ريف

ومن ضمن الأسئلة التي تشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين وخاصة في المملكة من المستفيدين والأشخاص الذي يريدون التسجيل في برنامج ريف، وهذه الأسئلة عن ماهية هذه المحاصيل.

وقد تم بالفعل توضيح التعريف العلمي الخاص بهذه المحاصيل وهذا عبر منشور رسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وقد تم ذكر العديد من الفوائد الخاصة بها، وهذا بالنسبة للبيئة السعودية عامة، وبالنسبة للمزارعين من الناحية الاقتصادية خاصة.

وهذه المحاصيل هي عبارة عن المحاصيل الغذائية أو الزراعات التي تعتمد في زراعتها بشكل أساسي على مياه الأمطار، ويعتمد حجم إنتاج المحصول الخاص بها على كمية الأمطار الساقطة في الموسم.

أمثلة على المحاصيل البعلية

وسنذكر لكم ما هي المحاصيل الشتوية المدعومة بالفعل في البرنامج، وهي كالآتي:

الحبحب (الجح) البعلي.

زرع السمسم.

الذرة (الحمراء، الزيدية، الصميماء، الشهلا، البيضاء، القريني والبجيدة).

زرع القمح.

الدخن.

برنامج دعم الريف

ويعتبر دعم الريف أحد أهم أشكال الدعم الشهيرة في المملكة، والتي تختص في دعم الأسر المنتجة وهذا لتشجيع الصناعات المحلية في المملكة، حيث يقدم هذا الدعم للعديد من القطاعات الإنتاجية في المملكة، والتي منها:

قطاع البن.

زراعة الورود.

الأسر المنتجة.

المحاصيل البعلية.

زراعة الفواكه.

والعديد من القطاعات الأخرى التي يمكن لحضراتكم التقديم عليها أثناء التسجيل في الدعم، وهذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القليلة القادمة.

طريقة التسجيل والاستعلام في برنامج دعم الريف

وتقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عدد من برامج الدعم في المجالات الزراعية، والتي يمكن للعاملين بأي منها والتي تنطبق عليهم الشروط التي ذكرناها في مقال شروط التسجيل في دعم الريف، ويمكنكم التسجيل في الدعم والاستعلام عنه عن طريق اتباع الخطوات التالية: