نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادخل واستعلم عن أحقيتك في دعم سكني وموعد نزول الدعم السكني شهر فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الكثير من المواطنين للحصول على دعم سكني حيث تتوفر فيهم شروط الإستحقاق وينتظر لموعد الإعلان عن إيداع الدعم السكني في حسابات مستحقيها، ومن خلال مقالي سوف نوضح موعد ايداع دعم سكني عن شهر فبراير 2022 وكذلك شروط الاستحقاق وكيفية الاستعلام عن احقية دعم سكني، حيث يعتبر برنامج الدعم السكني هو أحد أهم برامج الدعم الذي تقدمه المملكة لجميع المواطنين بها، حيث أنه برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، فهو برنامج تمويلي يقدم لمن يستحق من المواطنين بالمملكة، ويقدم له مبلغ مالي للمساعدة ف الحصول على مسكن، ويتم ذلك بدراسات جميع المتقدمين على الحصول على الدعم السكني، وتأكيد أحقية الاستحقاق وإيداع الدعم في حسابات المستحقين فى موعد نزول الدعم.

الموعد المقرر فيه نزول الدعم السكني لمستحقيه:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة علي صفحتها الرسمية عبر تويتر عن موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 2022، وأنه سوف يتم نزول الدعم السكني يوم 24 من شهر فبراير 2022 والموافق 23 من شهر رجب 1443، وأن المبلغ المالي الخاص بالدعم السكني سوف يتم إيداعه في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين للحصول علي الدعم السكني، ليتم صرفه مباشرةً لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني:

يتم الموافقة على اعطاء الدعم السكني لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأساس.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 25 عاماً ولا يتجاوز عن 60 عاماً.

يشترط للحصول على دعم سكني الا يتكرر الدعم أكثر من مره واحده.

يشترط للحصول على دعم سكني أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة ، ولا يسافر خارج المملكة لفترات طويلة.

الحالات التي يتم فيها إيقاف الدعم السكني :

حيث يتم إيقاف الدعم السكني في بعض الحالات الاتية:

من الجدير بالذكر أن في حالة أن الفرد يمتلك منزل يصلح للسكن يتوقف صرف الدعم

في حالة عدم امتلاك الفرد المتقد أي مستندات تثبت أنه لا يمتلك سكن يتوقف الدعم بشكل جبري.

يتوقف الدعم بشكل تلقائي في حالة التوقف وعدم المقدرة على سداد القرض

كيفية الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني:

لمعرفة والاستعلام عن حصولك على دعم سكني يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: