قتلى وجرحى في هجومين مسلحين فى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقال الناشط المدنى المحلى باتريك موسوباو فى تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "المدنيين الثلاثة قتلوا مساء الجمعة على الطريق الوطنى الرابع خلال مرور مجموعة من القوات الديمقراطية المتحالفة من شرق إلى غرب إقليم بينى بمحافظة شمال كيفو".
وأعلن رئيس بلدية المدينة الكولونيل نارسيس موتيبا كاشالى فى تصريح للوكالة عن "سقوط ستة جرحى بانفجار قنبلة محلية الصنع عند مدخل سوق كبير فى بينى غير بعيد عن نقاط للشرطة".
واتهم "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالمسؤولية عن الهجوم، وقال إن المتمردين "فى حالة هروب، والآن يبحثون بشتى الوسائل عن الانتقام واستهداف السكان".
وتُتهم "القوات الديمقراطية المتحالفة" التى يقدمها تنظيم "داعش" الإرهابى باعتبارها فرعا له فى وسط إفريقيا، بارتكاب العديد من المجازر فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تنشط منذ التسعينيات، وبشن هجمات مؤخرا فى أوغندا.
وتنفّذ القوات المسلحة الكونغولية والأوغندية عملية مشتركة ضد الجماعة منذ نهاية نوفمبر.
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