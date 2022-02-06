ألمانيا تسجل 133173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 11 مليونا و22590 بعد تسجيل 133173 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 118717 بعد تسجيل 41 وفاة جديدة.