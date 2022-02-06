سيارة لادا جرانتا مواصفات ممتازة وإمكانيات عالية والسعر مفاجأة “ارخص سيارة في مصر”

تعتبر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 من السيارات التي تعتمد على الطاقة النظيفة وكانتا الدولة قد اتجهت في الآونة الأخيرة إلى إجراء عملية إحلال وتجديد للسيارات فكانت السيارة لادا جرانتا موديل 2021 من السيارات المشاركة في تلك الفاعلية وقد نالت السيارة استحسان الجميع لما لها القدرة والناحية الجمالية وتعمل بالغاز الطبيعي وتعتبر السيارة لادا جرانتا من السيارات التي تعتبر أساطها الشهرية في متناول الجميع ونحن في المقال التالي سوف نستعرض معكم مواصفات السيارة لادا جرانتا

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2021

تعتمد السيارة موديل 2021 على محرك سعة 1.6 لتر 1600 سى سى يولد قوة 86 حصان وهذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات كما أن هناك نوع ثاني يكون ناقل حركة مانوال 4 سرعات أيضا، وتعتمد السيارة على قودة دفع للعجلات الأمامية أى أنها لها آلات جر أمامية، كما أنها تتسارع من نقطة الثبات حتى 100كم / ساعة فى زمن قدره 13 ثانية وتصل السرعة القصوى إلى 176 كم / ساعة والسيارة لها سعة تخزينية عالية حيث تبلغ السعة التخزينية الخلفية للسيارة ( الشنطة ) حوالى 520 لتر

وسائل الأمان بالسيارة جرانتا موديل 2021

تتميز السيارة اللادا موديل 2021 بأن بها عدة تجهيزات ووسائل أمان منها الوسائد الهوائية الخاصة بقائد السيارة والمقاعد الأمامية.

كما أن السيارة بها نظام الفرامل المانع للانغلاق ولها توزيع إلكتروني للفرامل وبها نظام مساعد للفرامل.

مقاعد السيارة الأمامية قابلة للطي والتحريك حتى تعطى مساحة أكبر للتخزين.

كما أن السيارة مقاعدها كلها من الجلد والمقاعد الخلفية بها فتحات للتهوية حيث يعمل نظام التكيف بكل السيارة.

وتعتمد السيارة على الإضاءة القوية حيث أن بها مصابيح ليد أمامية ومصابيح للضباب أيضا.

والسيارة بها نظام صوتي رائع حيث تحتوى على سماعات جانبية وخلفية.

أسعار السيارة لادا موديل 2021

يصل سعر السيارة موديل 2021 إلى 168 ألف جنيه وهناك الفئة الأخرى يصل سعرها إلى 148 ألف جنيه ويمكن الحصول على السيارة من خلال الإحلال والتجديد الذي تتبناه الدولة حيث يصل القسط الشهرى لمن يريد التقسيط إلى 2096 جنيه على 7 سنوات و1576 جنيه تقسيط على 10 سنوات، حيث توفر العديد من الشركات والتوكيلات الخاصة بماركة لادا تقسيط السيارات.