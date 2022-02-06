جدة - نرمين السيد - وذكرت الاستخبارات، فى بيان صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأحد، أن معلومات استخبارية دقيقة أفات بوجود 4 إرهابيين فى القرى التابعة إلى ناحية ربيعة بمحافظة نينوى وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب. وأكدت تشكيل فريق عمل مشترك داهم مناطق تواجد الإرهابيين وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 4 إرهابيين فى نينوى بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.