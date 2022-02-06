البرازيل تسجل 197 ألف إصابة و1308 وفيات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 26 مليون و473 ألفاً و273 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 631 ألفاً و802 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.
وسجلت ساو باولو، أعلى حصيلة إصابة بكورونا على مستوى البرازيل منذ بداية الجائحة بـ4 ملايين و740 ألفاً و153 حالة إصابة و159 ألفا و536 حالة وفاة.
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