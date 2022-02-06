احتجاجات فى مينابوليس بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تظاهر مئات الأمريكيين فى شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس السبت، مطالبين بالعدالة فى حادث مقتل شاب أسود يدعى أمير لوك، بالرصاص على يد الشرطة الأمريكية، خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تجمع حشد صاخب سلمى، مرددين اسم لوك وشعار "لا عدالة.. لا سلام"، عند مقر الحكومة فى أكبر مدينة فى مينيسوتا، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق الشرطة النار على لوك، 22 عاما، أثناء جلوسه على أريكته.

وأضافت الوكالة أنه فى اليوم التالى لقتل الشاب الأسود، بثت الشرطة لقطات مصورة للمداهمة أظهرت أن لوك كان يحمل مسدسا لدى إزاحته الغطاء على أريكته بعد أن أيقظه رجال الشرطة قبل لحظات من مقتله.

وقالت الشرطة إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش مفاجئ، ما يسمح للشرطة بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولاً، أو الإعلان عن وجودهم.

وجاء إصدار هذا الأمر فيما يتعلق بتحقيق فى جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة، ولم يذكر اسم لوك فى هذا الأمر، وأقرت شرطة مينابوليس أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان الشاب المقتول على صلة بهذا التحقيق.