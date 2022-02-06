استمرار انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل بوسط تركيا

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إن العمال ما زالوا يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في الظلام منذ 3 أيام في إقليم إسبرطة بوسط تركيا بعد أن تسببت كثافة الثلوج في أعطال بشبكة الكهرباء.
وقال دونماز، في تصريحات لموقع “خبر ترك”: “تسببت الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية”. وتابع: “في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما في الإقليم.. والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفا”.
وأكد مكتب حاكم الإقليم أن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.
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