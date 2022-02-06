موعد صرف حساب المواطن والفئات التي يستهدفها البرنامج 1443

يعرف حساب المواطن بأنه برنامج بين برامج عدة قامت بإطلاقها الحكومة السعودية من أجل دعم المواطنين السعودين وفقاً لشروط الإستحقاق الخاصة بكل برنامج، حيث تقوم الجهات المختصة في حالة برنامج حساب المواطن بتحديد إستهلاك كل من الأسرة والفردحتى يتم تقديم الدعم اللازم لهم سعياً من الدولة أن تحقق الكفاءة والإنصاف بين جميع المواطنين.

أهداف برنامج حساب المواطن

يستفيد كل من الأفراد والأسر داخل أراضي المملكة من البرنامج فهو بمثابة خطوة هامة يتم منخلالها تقديم الإعانات الحكومية للمستحقين عن طريق إتجاه واحد، ويعمل البرنامج على تحديد الفئات الأكثر إحتياجاً بفاعلية أكبر كما يهدف البرنامج لعدة أهداف أخرى:

تحرص الحكومة السعودية على تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع السعودي.

العمل على تقليل أعباء الأسر الإقتصادية التي يتعرضون لها وخاصة الأسر محدودة الدخل.

نجاح برنامج شامل أطلقته الدولة يوفر الدعم من الجهات الحكومية للمواطنين بشفافية.

يعمل البرنامج على توعية الأفراد والأسر على إستخدام موارد الطاقة إستخداماً جيداً.

التأكد من تقديم الدعم للفئات الأكثر إستحقاقاً وتقديم دعم الدولة لهم عن طريق الحوالات المصرفية بشكل مستمر.

الفئات التي يستهدفها برنامج حساب المواطن