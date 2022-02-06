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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن والفئات التي يستهدفها البرنامج 1443 - ثقفني
يعرف حساب المواطن بأنه برنامج بين برامج عدة قامت بإطلاقها الحكومة السعودية من أجل دعم المواطنين السعودين وفقاً لشروط الإستحقاق الخاصة بكل برنامج، حيث تقوم الجهات المختصة في حالة برنامج حساب المواطن بتحديد إستهلاك كل من الأسرة والفردحتى يتم تقديم الدعم اللازم لهم سعياً من الدولة أن تحقق الكفاءة والإنصاف بين جميع المواطنين.
أهداف برنامج حساب المواطن
يستفيد كل من الأفراد والأسر داخل أراضي المملكة من البرنامج فهو بمثابة خطوة هامة يتم منخلالها تقديم الإعانات الحكومية للمستحقين عن طريق إتجاه واحد، ويعمل البرنامج على تحديد الفئات الأكثر إحتياجاً بفاعلية أكبر كما يهدف البرنامج لعدة أهداف أخرى:
- تحرص الحكومة السعودية على تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع السعودي.
- العمل على تقليل أعباء الأسر الإقتصادية التي يتعرضون لها وخاصة الأسر محدودة الدخل.
- نجاح برنامج شامل أطلقته الدولة يوفر الدعم من الجهات الحكومية للمواطنين بشفافية.
- يعمل البرنامج على توعية الأفراد والأسر على إستخدام موارد الطاقة إستخداماً جيداً.
- التأكد من تقديم الدعم للفئات الأكثر إستحقاقاً وتقديم دعم الدولة لهم عن طريق الحوالات المصرفية بشكل مستمر.
الفئات التي يستهدفها برنامج حساب المواطن
- يتمكن جميع المواطنين السعوديين من الإنضمام في برنامج حساب المواطن الذي توفره الدولة بعد توافر كافة شروط الإستحقاق، كما يقوم البرنامج بطلب عمل تحديث لبيانات المستفيدين حتى لا يتم إيقاف الدعم، وسوف نوضح فيما يلي الفئات المستفيدة من البرنامج:
- يستطيع الإستفادة من البرنامج الأسر السعودية وكذلك الرجل السعودي الغير متزوج.
- يقدم البرنامج الدعم اللازم لكافة الأفراد المقيدين في الضمان الإجتماعي ويستفيدون من خدماته.
- الأشخاص الذين يحملون بطاقات النقل الخاصة.
- الأمهات المطلقات والأرامل والحاضنين للأطفال، بالإضافة إلى زوجة المواطن السعودي وهي لا تحمل الجنسية السعودية.
- المستندات اللازمة للحصول على برنامج حساب المواطن
- يتطلب البرنامج من الأشخاص المستفيدين إجضار بعض المستندات الهامة بصفة دائمة قبل الحصول على الدعم المقدم شهرياً لهم وتتضمن هذه الأوراق مايلي:
- هوية المستفيد الوطنية بالإضافة إلى كارت العائلة للأسر.
- مستند من جهة العمل موضح به نوع العمل وقيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد.
- في حالة الحصول على إعانات إضافية من الدولة يقدم الفرد مستند موضح به معلومات حول هذا الدخل الإضافي.
- يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمواطن كحد أقصى 20.000 جنية.
- يجب أن يكون الحساب البنكي للمواطن نشط ويقدم المواطن الرقم الخاص بالحساب ضمن الأوراق الأخرى.
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