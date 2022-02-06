جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم إلى 393 مليونا و262 ألف حالة إصابة مؤكدة، حتى صباح اليوم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا تتجه إلى 393.3 مليون إصابة حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.