طريقة تحضير البقلاوة بالفستق في المنزل زي الجاهزة وأوفر بكثير

تعتبر البقلاوة واحدة من الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال الآتي خطوات تحضير البقلاوة في المنزل.

تحضير البقلاوة بالفستق في المنزل

يتم تحضير الحلوى بمقادير بسيطة وإليكم في مقالنا التالي المقادير المستخدمة في تحضير البقلاوة في المنزل.

مقادير البقلاوة

ملعقتان من السكر. ملعقة كبيرة من مياه الزهر. كأسان من الفستق المجروش. نصف كأس من الزبدة والسمنة. باكيت من عجينة الجلاش.

خطوات تحضير البقلاوة في المنزل

يتم تحضير تحضير البقلاوة في المنزل بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية الطريقة مفصلة وسهلة وسريعة وتضمن لحضراتكم نجاح الوصفة من أول مرة.

طريقة تحضير البقلاوة

يتم الحصول على إناء متوسط الحجم ويتم وضع فيه الزيت ثم يتم تسخينه وبعد ذلك يتم إضافة السمنة والزبدة ثم يتم الانتظار لحين أن تذوب الزبدة بشكل نهائي. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من مياه الورد والفستق والسكر في إناء عميق ويتم تقليب المقادير مع بعضها البعض لحين أن يختلطوا سويًا ثم يتم تركهم جانبًا. يتم تقطيع العجينة بالاعتماد على السكين ثم يتم وضع فوقها الحشو ثم باقي الرقاقات ثم يتم تقطيعها بالطريقة المرغوبة ثم يتم وضع فوقها خليط السمنة والزبدة. يتم إدخال العجينة إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم إخراجها من الفرن ووضع القطر فوقها وتركها لحين أن تصبح باردة. تقطع البقلاوة وتوضع في طبق تقديم مناسب وتزيين بالفستق وتقدم باردة بألف هنا بجوار المشروبات. يراعى سقي البقلاوة بالشربات البارد وهي ساخنة فور خروجها من الفرن.

طريقة تحضير القطر لسقي البقلاوة الساخنة به بارداً

يتم تحضير القطر أو مايسمى بالشربات بخطوات بسيطة كما أن المقادير متواجدة بشكل دائم في المطبخ وإليكم في السطور مقادير تحضير القطر.