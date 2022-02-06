يتنافس المشاركون في مزاد على الإنترنت لشراء قطعة ألماس سوداء اللون ذات قصة مثيرة، إذ إنها جاءت من خارج كوكب الأرض.
وأطلق على هذه الماسة اسم "اللغز"، كما سيمت باسم آخر هو (a 555.55).
ويظهر موقع المزاد (sothebys) رصد 12 محاولة لشراء هذه الماسة، ووصل آخر سعر معروض حتى ظهيرة الأحد إلى 600 ألف جنيه إسترليني (حوالى 812 ألف دولار أميركي).
وبدأ المزاد العلني في الـ3 من فبراير الجاري ويستمر حتى التاسع منه.
وتقول دار المزاد إن الألماس الأسود اللون بهذا الحجم نادر للغاية، وعلاة على ذلك "يكتنفه الغموض".
ويعتقد أن هذا الألماس مصدره اصطدم نيزكي أو نتيجة كوكيب سقط على الأرض وكان فيه قطع من الألماس.
ويشبه شكل الماسة نوعا ما شكل التعويذة الخمسية المستخدمة في البلدان العربية لدرء الحسد، وترتبط هذه التعويذة بالرقم 5. كما يرتبط الماس من هذا النوع بالرقم نفسه فهو من عيار 55 قيراطا، ويعرف بأن له 55 جانبا.
ولم تعرض "الماسة اللغز" في الأسواق من قبل، علما بأنه تم عرضها أمام الجمهور في دبي ولوس أنجلوس ولندن.
وقال دار المزاد إنها تقبل بالدفع عن طريق العملات الرقمية، في خطوة تعكس أن هذه العملات بدأت في ترك أثرها في عالم الفن المادي والأشياء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الماسة اللغز".. سباق محموم للفوز بالقطعة السوداء الأغلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.