خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر المقر - فى بيان له، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى الإصابات فى روسيا إلى 12 مليونا و810 آلاف و118 إصابة مؤكدة، مشيرا إلى أن روسيا سجلت خلال نفس الفترة 661 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 335 ألفا و414 حالة وفاة.

كما تعافى 59 ألفا و583 شخصا من الإصابة، ليبلغ عدد المتعافين 10 ملايين و569 ألفا و271 شخصا.