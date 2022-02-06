عاجل- مفاجأة جديدة بشأن عملية إنقاذ الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - قال المصدر المغربى لصحيفة "هسبريس" المغربية، إن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، مضيفا أن الصخرة التى كانت توجد فى عمق النفق الذى تم حفره للوصول إلى الطفل ريان، تطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول للطفل.
وفى وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان فى البئر العميقة التى سقط فيها يوم الثلاثاء الماضى، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التى واجهتهم.
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