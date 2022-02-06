العراق: تدمير وكر وضبط مواد متفجرة تابعة لداعش بمناطق حزام بغداد

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد ـ أن القوات الأمنية عثرت خلال عمليات بحث وتفتيش على مخزن للأسلحة يضم صواريخ كاتيوشا، وقنابل هاون من المخلفات الحربية لداعش، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها فى أحد بساتين شمالى بغداد، مشيرة إلى أن تم التعامل مع المواد المتفجرة من قبل الجهد الهندسى.

وفى سياق متصل، أشارت خلية الإعلام الأمنى، إلى أن قوات مشتركة تمكنت أيضا من ضبط وكر لداعش خلال عمليات بحث وتفتيش فى منطقة خط النفط ضمن مناطق جنوبى بغداد، حيث عثر على قنابل يدوية مختلفة الأنواع وتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسى.