موعد مباراة الهلال والجزيرة اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس العالم للأندية

تستكمل مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2022 اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، حين يلعب صاحب الأرض والجمهور فريق الجزيرة الإماراتي مع فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا الذي يخوض أولى مبارياته في البطولة عكس فريق الجزيرة الذي لعب المباراة الافتتاحية للبطولة ضد فريق بيري الهاييتي في مباراة انتهت بفوز الفريق الإماراتي برباعية سجلها كوزانوفيتش، زايد العامري، عبد الله ديابي، وأحمد الهاشمي مقابل هدف وحيد سجله محمد ربيع بالخطأ في مرماه، وسينطلث موعد مباراة الهلال والجزيرة اليوم في السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يستهل مشواره في البطولة بملاقاة بطل الإمارات الجزيرة المشارك بالمونديال بصفته صاحب الأرض، بينما زعيم آسيا يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعدما تمكن من الفز باللقب الموسم الماضي على حساب فريق يوهانج ستيلرز بهدفين دون مقابل سجلهما كلاً من موسى ماريغا، وناصر الدوسري ليحقق الهلال اللقب بجدارة، ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك للمرة الأولى موسم 2019، واحتل المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح ضد فريق مونتيري المكسيكي، بعد تعادلهما في المباراة بهدفين لكل فريق، وكان الهلال قد استهل مشواره وقتها بالبطولة بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد ليتأهل لنصف النهائي ليلاقي فلامنغو البرازيلي ويخسر بهدف مقابل ثلاثة.

الهلال استعد للبطولة بخوض مباراة ودية قوية ضد فريق الفتح انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الهلال خليفة الدوسري، موسى ماريغا، والنيجيري إيغالو لاعب مانشستر يونايتد السابق والمنتقل للفريق مؤخراً من الشباب السعودي لتعويض رحيل الفرنسي جوميز الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي ليرحل بعدها إلى جالطة سراي التركي.

موعد مباراة الهلال والجزيرة اليوم

الأحد 6 فبراير 2022.

7:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، فلسطين، الأردن، والبحرين.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:30 توقيت مصر.

5:30 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة