نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والجزيرة اليوم كأس العالم للأندية عداد نزول مباراة الجزيرة والهلال والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والجزيرة اليوم الأحد السادس من شهر فبراير لعام 2022، من أهم المواعيد الرياضية على الساحة الكروية، وذلك بسبب المقابلة المرتقبة بين الأشقاء نادي الهلال السعودي زعيم أسيا وكبيرها، وبين الجزيرة الإماراتي زعيم الإمارات وصاحب الإنجازات الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، مباراة الجزيرة والهلال اليوم في كأس العالم للأندية ينتظرها الملايين من المحيط إلى الخليج، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير بسبب شعبية الناديين الجارفة.

يدخل الهلال السعودي المباراة برغبة قوية نحو الفوز وتخطي عقبة الجزيرة، يشارك الزعيم للمرة الثانية في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية، وأفضل النتائج التي حققها حصوله على المركز الرابع في نسخة 2021، ويطمح أن يتخطى عقبة صاحب الأرض والجمهور وينطلق بقوة نحو نصف نهائي البطولة.

في المقابل يدخل الجزيرة الإماراتي برغبة قوية في تحقيق الفوز والاستمرار في البطولة، وتخطي عقبة الهلال الصعبة والصعود إلى نصف النهائي لملاقاة تشيلسي الإنجليزي، يشارك الجزيرة أيضاً للمرة الثانية في تاريخه في البطولة، وأفضل النتائج التي حققها هي حصوله على المركز الرابع في نسخت 2017، يشارك الجزيرة في البطولة بصفته صاحب الأرض، بينما يشارك الهلال في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الهلال والجزيرة

ازداد البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن رابط حجز تذاكر كأس العالم للأندية، وعن موعد مباراة الجزيرة والهلال والقنوات الناقلة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 6\02\2022، حيث يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة المرتقبة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

16:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة

مباراة الهلال والجزيرة والقنوات الناقلة، من المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية إكسترا Abu Dhabi Sport Extra بتعليق المعلق المتميز علي سعيد الكعبي. وسوف تنقل المباراة أيضاً على قناة ss7 HD ويعلق عليها المعلق الكبير “فهد العتيبي”.

العد التنازلي لمباراة الجزيرة والهلال

بطاقة المباراة