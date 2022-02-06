60,000 ريال قرض آهل بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد إضافية عبر بنك التسليف

60,000 ريال هو الحد الأقصى للتمويل عند طلب منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما يمنح منتج آهل الكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون فوائد مالية إضافية بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات لأن هذا التمويل كمثل القرض الحسن بدون دفع فوائد أو رسوم إدارية عليه كما يتميز التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم في حالة إذا كان المتقدم عميل سعودي ويعمل في القطاع الحكومي بالمملكة وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للتمويل في السعودية للحصول على الموافقة المطلوبة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

كافة الشروط الهامة للحصول على قرض آهل في السعودية

قرض آهل في المملكة العربية السعودية يعتبر من أهم القروض التي وفرت العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين عند الحصول عليها لذلك كسبت ثقة الكثير من العملاء الراغبين في طلب قرض منتج آهل السعودي كما يصل مبلغ التمويل إلى 60,000 ريال سعودي بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كالتالي بالتفصيل اليوم:

منتج آهل يحتاج توفير دخل شهري ثابت بشرط أن لا يزبد عن 12,500 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية.

توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل منتج آهل كشرط أساسي للموافقة على طلب التمويل.

كذلك لا يطلب توفير موافقة الكفيل من جميع العملاء العاملين في الحكومة السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يتراوح من 18 عام حتى 70 عام فقط لا غير لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج قرض آهل السعودي